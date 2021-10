Kommt jetzt die Legalisierung von Cannabis?

Doch der Ex-Jusovorsitzende und stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert möchte gleich Nägel mit Köpfen machen. Im Podcast „In Your Face“ vom „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ sprach er sich für eine regulierte Legalisierung aus. Danach soll Cannabis in Apotheken ausschließlich an Erwachsene abgegeben werden. Damit verbindet er die Hoffnung, dass Minderjährige nicht mehr so leicht an Cannabis kommen. „Wenn alle berechtigten Erwachsenen zum Beispiel in Apotheken ihr Cannabis erwerben, hätte man den Schwarzmarkt für ganz große Teile der Bevölkerung zugemacht“, so Kühnert. Zudem würden unerwünschte Nebenwirkungen, die durch das Strecken von Stoff entstehen können, ausgeschlossen: „Denn in Apotheken wird ja nicht irgendwas verkloppt, was mein Kumpel Martin zu Hause auf dem Balkon gezüchtet hat.“