Cannabis als Genussmittel – was fordern ABDA und VCA?

Neubaur plädiert daher für ein „friedliches Miteinander“ von Apotheken und anderen lizenzierten Fachgeschäften, die Cannabis in Umlauf bringen. Sie plädiert dafür, dass sich Konsumenten selbst aussuchen können sollen, wo sie das Genussmittel kaufen. Erfahrungen aus Kanada und Colorado, USA, wo „Gras“ bereits legal ist, zeigten: Vor allem der Konsum bei Menschen zwischen 50 und 69 Jahren steigt nach der Legalisierung. Sie wären in Neubaurs Augen gut in der Apotheke aufgehoben.