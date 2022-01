Nasen- plus zusätzlicher Rachenabstrich – oder aktuellen Antigentests vertrauen?

Doch während manche Expert:innen nun um Bewusstsein für eine veränderte Probennahme werben, betonen unter anderem Behörden wie die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA und das PEI, dass man nicht von den Anweisungen zu den jeweiligen Tests abweichen sollte. Tatsächlich gibt es im Mund durch Nahrungsaufnahme und Co. mehr denkbare Störfaktoren als in der Nase, sodass in Anweisungen zu Speicheltests teils darauf hingewiesen wird, diese direkt nach dem Aufstehen zu verwenden. „Ich weiß nicht, wie hoch die Falsch-Positiv-Rate ist, wenn ein Rachenabstrich in den Test einbezogen wird“, sagte etwa Matthew J. Binnicker, Leiter der klinischen Virologie an der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, der „Washington Post“. Albert Ko, ein Arzt für Infektionskrankheiten und Epidemiologe an der Yale School of Public Health, meint, man solle über die „Abstrichdebatte“ hinausdenken. So könne vor allem der Zeitpunkt der Tests entscheidend sein.

In diese Richtung argumentierte auch der Virologe Christian Drosten der Berliner Charité im „Coronavirus-Update“ des NDR-Podcasts in Folge 107 am 4. Januar.