Experte rät vom Freitesten mit Antigentests ab

Für die am vergangenen Freitag von Bund und Ländern beschlossenen neuen Vorgaben zur Quarantäne soll noch diese Woche der rechtliche Rahmen festgezurrt werden. Unter anderem sollen – wenn es so weit ist – Kontaktpersonen, die keinen vollständigen Impfschutz durch die Auffrischungsimpfung vorweisen oder weder frisch geimpft noch genesen sind, ihre Isolation bzw. Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen beenden können. Anstoß erregt dabei derzeit, dass sie sich außerdem nach einer nachgewiesenen Infektion oder als Kontaktperson nach sieben Tagen durch einen PCR- oder zertifizierten Antigen-Schnelltest „freitesten“ (mit Nachweis) können sollen.