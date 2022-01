Wie funktionieren Nanobodies und was haben Sie mit Lamas zu tun?

Bereits 1989 beginnt die Geschichte dieser Nanobodies, als Forscher in Dromedaren neben konventionellen Antikörpern eine weitere Klasse von einfacher und kleiner gebauten Antikörpern entdeckten – sie bestehen lediglich aus schweren Ketten und werden deswegen auch als Schwerketten-Antikörper (Heavy-Chain-Only-Antibody) bezeichnet. Trotz dieses einfacheren Aufbaus erkannten die Forscher sodann 1993 im Fachjournal „Nature“ („Naturally occurring antibodies devoid of light chains“) das „umfangreiche Antigenbindungsrepertoire“ dieser Schwerketten-Antikörper aus den Dromedaren – demnach scheint der simplere und kleinere Aufbau der Antikörper ihrer Funktion keinen Abbruch zu tun.

Wenig später, im Jahr 1995, fanden sich diese Schwerketten-Antikörper auch in Haien, die Arbeit dazu wurde ebenfalls in „Nature“ („A new antigen receptor gene family that undergoes rearrangement and extensive somatic diversification in sharks“) veröffentlicht. Letztlich gelang es, aus diesen Schwerketten-Antikörpern die noch kleineren Nanobodies – Einzeldomänenantikörper – zu isolieren. Mittlerweile werden Nanobodies aus Schwerketten-Antikörper aus Lamas, Alpakas, Dromedaren oder Kamelen und Haien gewonnen oder sie werden aus konventionellen Antikörpern von der Maus oder dem Menschen im Labor hergestellt (Monomerisierung der dimeren variablen Antikörperbereiche).