WHO verabschiedet neue Nomenklatur für monoklonale Antikörper

In der INN-Nomenklatur kommen vor allem dem Suffix (Endsilbe) und Infix (Silben in der Wortmitte) besondere Bedeutung zu. So tragen pharmakologisch und/oder strukturell verwandte Substanzen in der INN-Nomenklatur die gleiche Endsilbe. Bekannte Beispiele hierfür sind „-ase“ für Enzyme, „-vir“ für antiviral wirksame Wirkstoffe und „-tinib“ für Tyrosinkinase-Inhibitoren. Spezielle Infixe dienen der weiteren Untergliederung in Untergruppen, z. B. „-navir“ für HIV(Humane Immundefizienz Virus)-Protease-Inhibitoren oder „-brutinib“ für Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren. Die Wahl des Präfixes erfolgt in der Regel zufällig, z. B. Rito- von Ritonavir.