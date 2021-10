Vorbeugung von COVID-19 mit Tixagevimab und Cilgavimab

Die Antikörper stammen ursprünglich aus B-Zellen von rekonvaleszenten Patienten nach SARS-CoV-2-Infektion. AstraZeneca hat diese optimiert: Tixagevimab und Cilgavimab weisen eine verlängerte Halbwertszeit und dadurch eine verlängerte Wirkdauer auf – sie sei im Vergleich zu herkömmlichen Antikörpern mehr als verdreifacht, teilt AstraZeneca mit, weswegen der Hersteller auch von LAABs – long acting antibodies – spricht. Eine einmalige Verabreichung könne einen COVID-19-Schutz von bis zu zwölf Monaten bieten, und Phase-1-Studiendaten zeigten hohe neutralisierende Antikörpertiter für mindestens neun Monate nach Verabreichung. Zudem hat AstraZeneca auch am Fc-Teil der beiden Antikörper „geschraubt“, sodass Tixagevimab und Cilgavimab weniger stark an den Fc-Rezeptor binden, was ihre Reaktogenität reduziert und so das „Risiko einer antikörperabhängigen Verstärkung der Krankheit minimiert“.