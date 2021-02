Erster Vertrag zur Grippeimpfung in den Apotheken ohne Verbandsbeteiligung

Der Pharmagroßhändler Gehe und die AOK NordWest sind sich einig: In der Grippesaison 2021/22 sollen Apotheken in Schleswig-Holstein erstmals in einem Modellprojekt Menschen gegen Influenza impfen dürfen. Testregionen sind laut einer gemeinsamen Pressemitteilung vom heutigen Dienstag die Städte Lübeck, Kiel, Flensburg, Schleswig, Rendsburg, Eckernförde sowie die Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Plön und Ostholstein.