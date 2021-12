Die Pläne der Ampel für COVID-19-Impfungen in der Apotheke

Lange hat die Politik gezögert, andere Berufsgruppen als Ärzte und Ärztinnen in die COVID-19-Impfungen einzubeziehen. Doch die Pandemie schlägt in ihrer vierten Welle nochmals massiv zu – und das, nachdem vielerorts die Impfzentren abgebaut wurden. Auch wenn die Ärzteschaft beteuert, derzeit alle Impfrekorde zu brechen – viele Impfwillige stehen Schlange oder bekommen erst in mehr oder weniger ferner Zukunft einen Booster-Termin in einer Praxis. In den vergangenen Wochen mehrten sich die Rufe aus der Wissenschaft, weitere medizinische Berufsgruppen – explizit auch Apotheker:innen – in die Impfkampagne einzubeziehen – nicht zuletzt RKI-Chef Lothar Wieler und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina machten sich dafür stark. In der Politik wuchs die Einsicht ebenfalls zusehends.