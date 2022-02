Eine zentrale Studie mit Kindern zwischen sechs und elf Jahren habe gezeigt, dass die Immunantwort auf 50 µg Spikevax vergleichbar mit der Reaktion in der Altersgruppe zwischen 18 und 25 Jahren war, wenn diese mit 100 µg geimpft wurden. Auch die Nebenwirkungen sollen sich in der jüngeren Altersgruppe von den bisherigen nicht unterscheiden. Insbesondere für Kinder mit einem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf empfiehlt die EMA also nun die Impfung mit Spikevax.

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) führt gemeinsam mit dem „Register für Kinder und Jugendliche mit Verdacht auf Myokarditis“ (MYKKE-Register) aktuell eine prospektive Datenerfassung der Verdachtsfälle von Herzmuskelentzündungen bei Kindern und Jugendlichen nach einer COVID-19-Impfung durch.