Honorierungsvorschlag im Koalitionsvertrag: katastrophal bis hilfreich, je nach Details

In den Verhandlungsergebnissen der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“ für den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung heißt es zu den Apotheken, die neue Koalition werde das Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz (VOASG) novellieren, „um pharmazeutische Dienstleistungen besser zu honorieren und Effizienzgewinne innerhalb des Finanzierungssystems zu nutzen“. Was soll das bedeuten? Unter Effizienzgewinnen werden in der Ökonomie Kostenvorteile durch eine wirtschaftlich vorteilhafte Arbeitsweise verstanden. In Apotheken können diese durch die Betriebsgröße oder die Versorgungsform (Versand versus vor Ort) entstehen.