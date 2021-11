Entlassrezepte wieder nur drei Werktage gültig

Die epidemische Lage ist am heutigen Donnerstag ausgelaufen – was heißt das für die Pandemie-Sonderregeln, die in den vergangenen Monaten in Apotheken gegolten haben? Sie werden trotzdem weiter wirksam sein. Ausnahmen bestätigten allerdings die Regel: So sind Entlassrezepte nun wieder binnen drei statt sechs Werktagen zu beliefern.