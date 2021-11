Bundestag beschließt neue Corona-Regeln

Im Bundestag haben sich am heutigen Donnerstag vor allem die Ampel-Fraktionen mit der Union einen Schlagabtausch über den Kurs in der Corona-Krise geliefert. Redner von SPD, Grünen und FDP verteidigten die geplanten Neuregelungen der voraussichtlichen Regierungspartner. Sie sehen insbesondere vor, dass besonders scharfe Schutzmaßnahmen wie Schul- oder Geschäftsschließungen nicht mehr möglich sein sollen. Die Länder erhalten eine neue Grundlage für ihre Schutzmaßnahmen, die nicht mehr an die vom Bundestag festgestellte epidemische Lage anknüpft – diese besondere Lage soll vielmehr zum 25. November auslaufen.

„Wir reagieren mit notwendigen und rechtssicheren Maßnahmen auf die sehr schwierige Corona-Lage“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine Dittmar. Die Länder bekämen damit mehr effiziente Handlungsmöglichkeiten als mit der noch geltenden Rechtslage. So ermögliche eine Öffnungsklausel, dass zum Beispiel auch Freizeiteinrichtungen geschlossen werden könnten – dazu muss das Land zuvor einen entsprechenden Beschluss im Landtag fassen. Hinzu kämen bundesweite Maßnahmen: 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr und besondere Testpflichten für Beschäftigte und Besucher in Pflegeheimen und Kliniken. Damit würden auch die Menschen geschützt, die am verletzlichsten sind, so Dittmar.