Vorläufig beendet ist dagegen die Möglichkeit, sich auf dem rein telefonischen Weg krankschreiben zu lassen. Ab heute müssen Patientinnen und Patienten hierfür wieder in die Arztpraxis kommen oder die Videosprechstunde nutzen. Der G-BA behält sich aber vor: Sollte die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten wieder an Fahrt gewinnen, kann er seine Sonderregelungen in Bezug auf seine regulären Richtlinienbestimmungen für bestimmte Regionen oder bei Bedarf auch bundesweit wieder aktivieren.

Videosprechstunde: Ohnehin schon Regelversorgung

Unabhängig von den Corona-Sonderregelungen gilt, dass Versicherte nach einer Videosprechstunde krankgeschrieben werden können. Voraussetzung ist, dass die Erkrankung dies zulässt, also zur Abklärung der Arbeitsunfähigkeit keine unmittelbare körperliche Untersuchung notwendig ist.

Wird die Arbeitsunfähigkeit in einer Videosprechstunde festgestellt, gilt: Für Versicherte, die in der Arztpraxis bisher unbekannt sind, kann eine Krankschreibung für bis zu drei Kalendertage erfolgen; für Versicherte, die in der Arztpraxis bekannt sind, für bis zu sieben Kalendertage. Eine Folgekrankschreibung per Videosprechstunde ist nur dann zulässig, wenn die vorherige Krankschreibung nach einer unmittelbaren persönlichen Untersuchung ausgestellt wurde.