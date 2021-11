Apotheker: Kontingentierung gefährdet Erfolg der Impfkampagne

Gerade kommt die COVID-19-Impfkampagne wieder in Schwung, da erfährt sie schon den nächsten Dämpfer: Überraschend gab das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am vergangenen Freitag bekannt, dass ab der morgen in den Apotheken fälligen Bestellung jede Ärztin und jeder Arzt nur maximal 30 Dosen Comirnaty® ordern kann. Darüber hatte unter anderem die Kassenärztliche Bundesvereinigung informiert.