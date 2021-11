Offene Worte zu E-Rezept, Personalmangel und Dienstleistungen

Das Hauptthema bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbands Mecklenburg-Vorpommern am gestrigen Mittwoch in Rostock war die Digitalisierung. Der Vorsitzende Axel Pudimat ließ mit Blick auf Ausfallsicherheit und Fehleranfälligkeit eine kritische Einstellung zum E-Rezept erkennen. Seines Erachtens sollte eine ärztliche Verordnung mit den eigenen Sinnen erfassbar sein, aber die Gesellschaft wolle es anders. Es komme nicht auf die eigene Position an, sondern auf die Haltung der Gesellschaft und die Wünsche der Kunden. „Egal was wir davon halten – wir müssen und werden es tun, denn die Kunden werden es tun“, erklärte Pudimat.