HAV beschließt Nachtragshaushalt in Höhe von 300.000 Euro für Gedisa

Gedisa wurde vom Deutschen Apothekerverband gegründet, um ein Apothekenportal zu entwickeln, über das in Zukunft Kundinnen und Kunden mit ihren Apotheken digital interagieren und Bestellungen auslösen können. Bis auf den Apothekerverband Westfalen-Lippe haben sich alle Verbände dieser Gesellschaft bereits angeschlossen. In Westfalen-Lippe hält man sich bisher zurück, weil dort weder der geforderte Businessplan noch der finaler Gesellschaftervertrag vorliegen. Diese Informationen fehlten jedoch auch, als sich die 16 anderen Apothekerverbände zuvor für das Projekt entschieden. Viele von ihnen beschlossen sogar, die erforderliche Sonderumlage in Höhe von 50 Euro pro Monat je Apotheke ohne ein Mitgliedervotum auf den Weg zu bringen.