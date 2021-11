LAV mahnt zur „Umsicht bei der Portalwahl“

Vor knapp zwei Wochen traf sich der Landesapothekerverband Baden-Württemberg zu seiner Herbstsitzung. Eines der großen Themen war die Digitalisierung bzw. das E-Rezept. „Wir wollen alle Apotheken E-Rezept-ready machen“, gab LAV-Präsidentin Tatiana Zambo den Kurs vor, räumte dabei aber ein, dass es hier etwas erschwerend sei, dass man heute noch nicht wisse, wann genau die ersten echten E-Rezepte in die Apotheken kommen werden. „Der Termin am 1. Januar 2022 steht zwar, doch zu dem Termin wird noch lange nicht alles elektronisch ablaufen. Machen Sie sich darauf gefasst, dass das E-Rezept zunächst noch als Papierausdruck in die Apotheken kommen kann. Und auch das bisherige Muster 16 wird sicherlich noch im Umlauf sein.“ Zambo gab auch zu bedenken, dass viele Ärzt:innen mit ihren Praxissoftwareprogrammen Stand heute noch kein E-Rezept in digitaler Form ausstellen und an ihre Patient:innen weitergeben könnten. Das zeige sich auch in den aktuell laufenden Tests in Berlin-Brandenburg.