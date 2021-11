Myokarditis nach Corona-Impfung: meist selten und nur leicht

Herzmuskelentzündungen nach mRNA-Impfung: Bekannt ist mittlerweile, dass eine Myokarditis eher jüngere Männer trifft, dass die Symptome meist innerhalb von 14 Tagen nach Verabreichung des Impfstoffs auftreten und häufiger nach der zweiten als nach der ersten Dosis. Pfizer/Biontech und Moderna informierten dazu in Abstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut und der EMA bereits in einem Rote-Hand-Brief. Allerdings entdeckte das PEI in seinem Sicherheitsbericht vom 26. Oktober ein Risikosignal für Myokarditiden auch bei jungen Frauen.