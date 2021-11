USA genehmigen Comirnaty für Kinder ab fünf Jahren

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA erteilte Comirnaty®, dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech, am 29. Oktober die Notfallzulassung für die Impfung bei Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Die FDA folgte damit der Empfehlung eines unabhängigen Beratungsausschusses, der sich mehrheitlich für die Notfallzulassung des COVID-19-Impfstoffs in dieser Altersgruppe ausgesprochen hatte. Geimpft wird in zwei Dosen mit je 10 µg mRNA und damit nur einem Drittel der Jugendlichen- und Erwachsenendosis (30 µg mRNA).