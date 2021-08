Myokarditis eher bei Jüngeren, Perikarditis eher bei Älteren?

In sehr seltenen Fällen kann es nach Impfung mit den mRNA-Impfstoffen Comirnaty® (Pfizer/Biontech) und Spikevax® (Moderna) zu Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Herzbeutelentzündung) kommen – ein Rote-Hand-Brief informierte im Juli darüber. Auch die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – die US-amerikanische Seuchenbehörde – hatte Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach COVID-19-Impfungen beobachtet, meistens bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 16 Jahren und häufiger nach der zweiten als nach der ersten Dosis eines der beiden mRNA-COVID-19-Impfstoffe. Die meisten Patienten sprechen den Erfahrungen der CDC zufolge gut auf eine Behandlung an und erholen sich rasch. Doch wie häufig treten Herzmuskelentzündungen eigentlich im Vergleich mit und ohne vorherige Corona-Impfung auf? Dieser Frage gingen US-amerikanische Wissenschaftler nach.