COVID-19-Impfung bei Jugendlichen – wie häufig ist eine Myokarditis?

Nun hat sich das Paul-Ehrlich-Institut in seinem letzten Sicherheitsbericht vom 19. August, der Daten ab Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 bis 31. Juli 2021 berücksichtigt, auch zu Myokarditiden bei Jugendlichen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung geäußert. Eingeschlossen hat das PEI ausschließlich Daten zur Impfung mit Comirnaty®, da Spikevax® erst eine Woche zuvor zugelassen worden war. Bereits zuvor waren Myokarditis und Perikarditis als mögliche Nebenwirkungen einer COVID-19-Impfung in den Sicherheitsberichten Thema, so berichtete das PEI am 10. Juni über „zunehmend Meldungen über den Verdacht einer Myokarditis oder Perimyokarditis im zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung von COVID-19-mRNA-Impfstoffen, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen“. Am 19. Juli informierte das PEI sodann gemeinsam mit Pfizer/Biontech und Moderna in einer Roten Hand über seltene Fälle von Myokarditis und Perikarditis, die im Zusammenhang mit einer Impfung mit den mRNA-Impfstoffen Comirnaty® und Spikevax® beobachtet wurden. Und der Ausschuss für Risikobewertung für Arzneimittel bei der EMA, PRAC, sah bereits zuvor mindestens die Möglichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen den kardialen Ereignissen und den Impfungen mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen, woraufhin die Fachinformationen entsprechend angepasst wurden.