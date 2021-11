Berend Groeneveld als LAV-Vorsitzender bestätigt

Die Delegierten des Landesapothekerverbandes Niedersachsen (LAV) haben am 3. November ihren Vorstand neu gewählt. Sie bestätigten Berend Groeneveld in seinem Amt als Vorstandsvorsitzenden.

Der 59-Jährige ist seit 1996 Inhaber der Rats-Apotheke in Norden und Mitglied des LAV. Im Jahr 2003 wurde Groeneveld zum Vorsitzenden des LAV-Bezirkes Aurich gewählt. Von 2005 bis 2013 war er zunächst stellvertretender Vorsitzender des LAV, ehe er 2013 sowie erneut 2017 zum LAV-Vorsitzenden gewählt wurde. Neben seiner Funktion als LAV-Chef ist Groeneveld seit Januar 2017 im geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) und der ABDA. Zudem ist er Patientenbeauftragter des DAV.

Groeneveld: Heilberuf zukunftsorientiert und digital weiterentwickeln

Groeneveld: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir die Delegierten für weitere vier Jahre geschenkt haben. In den nächsten Jahren wird es insbesondere darum gehen, bestehende Versorgungsstrukturen zu stabilisieren sowie den Heilberuf „Apothekerin und Apotheker“ zukunftsorientiert und auch digital weiterzuentwickeln. Weiterhin geht es um die außerordentlichen Leistungen der Apotheken mit ihren Teams in der Pandemie, die besser gewürdigt und honoriert werden müssen, sodass auch die Basisfinanzierung der Apotheke vor Ort angepasst werden muss. Dies wäre der richtige Weg, um die Schlagkräftigkeit des Systems und die Qualität und Motivation der Mitarbeiter erhalten zu können. Dafür werde ich mich in den kommenden Jahren verstärkt einsetzen.“

Bei der Vorstandsarbeit wird Berend Groeneveld von seinen Stellvertretern Frank Germeshausen (Schwan-Apotheke, Duderstadt) und Dr. Mathias Grau (Rats-Apotheke, Horneburg) unterstützt. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Ina Bartels (Johannes Apotheke, Hannover), Evelyn Geiter (Antonius-Apotheke, Georgsmarienhütte), Matthias Götzlaff (Flora-Apotheke, Haste) und Dr. Ulf Siuts (Linden-Apotheke, Heede) gewählt.