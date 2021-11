FDA lässt Vareniclin-Nasenspray bei trockenem Auge zu

Ein Vareniclin-Nasenspray bei trockenem Auge – gleich zwei Aspekte dieser Aussage können verwirren: Was hat erstens ein Nasenspray bei Augenbeschwerden zu suchen? Und zum Zweiten kennt man Vareniclin aus einer ganz anderen Indikation, der Raucherentwöhnung. Ohnehin macht der Wirkstoff zurzeit bei uns eher durch Rückrufe wegen Verunreinigungen von sich reden.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat Vareniclin jetzt aber für die Anwendung beim trockenen Auge zugelassen. Die neue, verschreibungspflichtige Therapieoption unter dem Namen Tyrvaya™ von Oyster Point Pharma soll zweimal täglich nasal angewendet werden. Dabei wird pro Sprühstoß eine Dosis von 0,03 mg Vareniclin abgegeben. Der Wirkmechanismus ist noch nicht aufgeklärt, aber es wird davon ausgegangen, dass der Wirkstoff als partieller Agonist am nikotinischen Acetylcholinrezeptor trigeminale Nervenenden in der Nasenhöhle aktiviert. Dadurch können dann wichtige Drüsen und Zellen zur Bildung des Tränenfilms angeregt werden.