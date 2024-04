Bei der Identifizierung von Risikofaktoren für das Trockene Auge kann die Apotheke behilflich sein. Denn neben dem Alter, dem weiblichen Geschlecht, verschiedenen Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus, Rosazea, Meibomdrüsen-Dysfunktion, Sjögren-Syndrom), Umweltfaktoren, Rauchen und Alkoholkonsum zählen auch Arzneistoffe zu den Risikofaktoren. Patienten, die über ein Trockenheitsgefühl in den Augen berichten, sollten nach ihrer aktuellen (Dauer-)Medikation befragt werden. Sehr häufig wurde beispielsweise Augentrockenheit nach Anwendung von Isotretinoin beobachtet. Gelegentlich, also mit einer Häufigkeit zwischen ≥ 1/1000 und < 1/100, trat ein Trockenheitsgefühl der Augen nach Anwendung von Timolol-haltigen Antiglaucomatosa auf. Ein verminderter Tränenfluss, der zu einem Trockenheitsgefühl in den Augen führen kann, wurde unter der Einnahme von Bisoprolol berichtet (selten, ≥ 1/10.000 bis < 1/1000). Im Zweifelsfall lohnt ein Blick in die Fachinformationen der verordneten (Dauer-)Medikamente. Auch lange Bildschirmarbeit und die ausgiebige Nutzung von Smartphones oder Computerspielen in der Freizeit begünstigen die Entstehung von Trockenen Augen, da bei diesen Tätigkeiten die Lidschlagfrequenz sinkt. Um der Entstehung eines Office-Eye-Syndroms entgegenzuwirken, wird etwa empfohlen, bei der Bildschirmarbeit bewusst zu blinzeln, regelmäßige Pausen einzulegen und dabei möglichst in die Ferne zu schauen.