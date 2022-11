Warum Idroflog-Augentropfen auf ein Privatrezept müssen

So kommen wohl immer wieder Patient:innen in die Apotheken mit einem rosa Rezept und sind dann erstaunt, wenn sie das Präparat voll bezahlen müssen oder wieder weggeschickt werden. Einzelne Praxisverwaltungssysteme wählen dies offenbar falsch aus. Darüber hinaus behandeln anscheinend auch einzelne Apothekensoftwaresysteme verschreibungspflichtige Medizinprodukte wie Rx-Arzneimittel und stellen den Patient:innen nur die Zuzahlung in Rechnung. Richtig wäre es, ein Privatrezept auszustellen.