Mit dieser Einschätzung sind EMA und ECDC nicht allein. Die STIKO empfahl vor wenigen Tagen im Epidemiologischen Bulletin 39|2021, dass vorerst nur immundefiziente Personen eine Auffrischimpfung angeboten werden sollte. Und die FDA genehmigte am 22. September den Einsatz von Comirnaty® für eine dritte Dosis, allerdings nur für ab 65-Jährige, für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren mit hohem Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung oder wenn diese aufgrund ihrer beruflichen Exposition gegenüber SARS-CoV-2 ein hohes Risiko für schwerwiegende Komplikationen von COVID-19, einschließlich schweres COVID-19, aufweisen. Damit ist – zumindest in den USA – eine Auffrischimpfung derzeit erst ab 18 Jahren möglich. Für immungeschwächte Menschen ebnete die FDA bereits im August den Weg für Auffrischimpfungen mit Pfizer/Biontech und Moderna. Wie die EMA bei Moderna und Pfizer/Biontech entscheidet – denn auch Comirnaty® befindet sich derzeit im Prüfverfahren bei der EMA –, wird sich in Kürze zeigen.