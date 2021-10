Virchowbund fordert Dispensierrecht für Ärzte – wegen Apothekenmangels

Zunächst soll dem Wortlaut nach Haus- und grundversorgenden Fachärztinnen und -ärzten die Abgabe der am häufigsten verordneten Arzneimittel ermöglicht werden. Hintergrund sind demnach die sinkenden Apothekenzahlen hierzulande. „Die Zahl der Apotheken geht seit dem Höchststand im Jahr 2008 kontinuierlich zurück“, heißt es in dem Antrag. „Gerade multimorbide Patienten sind häufig nicht mobil. In Regionen mit schlechter ÖPNV-Anbindung wird der Gang zur Apotheke zur zusätzlichen Belastung, zumal immer häufiger Apotheken in diesen Regionen schließen oder durch Lieferschwierigkeiten ein zweiter Besuch in der Apotheke erforderlich wird.“ Angeregt wird, in Modellversuchen zu testen, ob „durch die Einführung des Dispensierrechts – wie es beispielsweise in der Schweiz seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert wird –, die Versorgung und die Zufriedenheit der Patienten verbessern wird“.

Antrag einstimmig angenommen

Wie die DAZ auf Nachfrage erfuhr, nahmen die Delegierten den Antrag am späten Freitagnachmittag einstimmig mit vier Enthaltungen an. Er sei „ausführlich und durchaus kontrovers“ diskutiert worden, teilte ein Sprecher mit. Mehrere Delegierte wiesen demnach auf „die positiven Effekte des Dispensierrechts im Notdienst bzw. bei Hausbesuchen, Besuchen im Altenheim und bei immobilen Patienten hin“.

Forderungen nach einem Dispensierrecht für Ärztinnen und Ärzte waren in den vergangenen Monaten vermehrt laut geworden, allerdings meist reflektorisch im Zusammenhang mit den Modellprojekten zur Grippeimpfung in den Apotheken. Davon ist im Antrag des Virchowbunds jedoch nichts zu lesen. Das Dispensierrecht als mögliche Antwort auf den Apothekenmangel heranzuziehen, ist also ein etwas abgewandelter Ansatz. Allerdings klingen die im Antrag genannten Versorgungsprobleme so, als seien sie recht unkompliziert bereits im Rahmen des rechtlich zulässigen und von den Apotheken angebotenen Botendiensts lösbar.