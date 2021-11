Ärzte fordern Dispensierrecht im Notdienst

Ist das Dispensierrecht für Ärztinnen und Ärzte der letzte Ausweg, um Menschen auf dem Land im Notdienst mit Medikamenten zu versorgen? Das legt zumindest ein Beschluss des Deutschen Ärztetags nahe. Am vergangenen Montag und Dienstag kam das Ärzteparlament in Berlin zusammen und verabschiedete unter anderem einen Antrag, in dem es den Gesetzgeber auffordert, hierfür die nötigen rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Wörtlich lautet der Beschluss wie folgt: