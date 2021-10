Wiederkehrende Blasenentzündung – was außer Antibiotika hilft?

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat seine Gesundheitstechnologie-Bewertung (engl. Health Technology Assessment = HTA) zum Thema „Wiederkehrende Blasenentzündungen“ veröffentlicht. Noch ist der HTA-Bericht zwar vorläufig, und das Institut bittet bis zum 5. November 2021 um Stellungnahmen, dennoch gibt es bereits jetzt eine interessante Botschaft für den Praxisalltag in der Apotheke: Für die Behandlung von Harnwegsentzündungen mit pflanzlichen Mitteln liegen die meisten Studiendaten für Cranberry-Präparate vor, das erklärte das IQWiG am 7. Oktober in einer Pressemitteilung. Das vorläufige Ergebnis der Datenauswertung zur Frage nach (pflanzlichen) Alternativen zu Antibiotika bei wiederkehrenden Blasenentzündungen lautet entsprechend: