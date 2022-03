Zu anderen pflanzlichen Präparaten lasse sich weiterhin keine Aussage machen. Doch: „Immerhin liegt auf Basis einer kleinen Studie im Vergleich zu Placebo für ein Präparat aus Bärentraubenblättern und Löwenzahn ein Anhaltspunkt für einen Nutzen vor, hinsichtlich der Rezidivrate binnen eines Jahres.“ Auch hier bezieht sich der Vergleich auf Placebo. Für ein weiteres „Präparat aus Liebstöckelwurzel, Rosmarinblättern und Tausendgüldenkraut (in der Kombination mit Antibiotika)“ soll es zudem Anhaltspunkte für einen Zusatznutzen im Vergleich zu der alleinigen Behandlung mit Antibiotika geben.

Bei dem Präparat aus Bärentraubenblättern und Löwenzahn handelt es sich um kein deutsches Präparat (UVA-E®). Allerdings ist das Präparat aus Liebstöckelwurzel, Rosmarinblättern und Tausendgüldenkraut in deutschen Apotheken gut bekannt: Canephron® N. Es wird laut Lauer-Taxe traditionell angewendet

„zur unterstützenden Behandlung und zur Ergänzung spezifischer Maßnahmen bei leichten Beschwerden im Rahmen von entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege;

zur Durchspülung der Harnwege zur Verminderung der Ablagerung von Nierengrieß.“

Das IQWiG bezieht sich auf eine Studie, in der Canephron® N in Kombination mit Ofloxacin gegen Ofloxacin allein verglichen wurde: „Die Rezidivraten betrugen 8,9 % in der Canephron® N-Gruppe und 17,8 % in der Ofloxacin-Gruppe in den ersten 6 Monaten nach Behandlungsbeginn und 15,5 % in der Canephron® N-Gruppe und 35,5 % in der Ofloxacin-Gruppe in den 12 Monaten nach Behandlungsbeginn.“ Laut einer Übersicht im HTA-Bericht wurde Canephron® N über drei Monate eingenommen (3x2 Tabletten pro Tag), Ofloxacin über sieben Tage (2x pro Tag 200 mg).

Zur Vorbeugung von Rezidiven kann Canephron® N demnach also unterstützend empfohlen werden, jedoch nicht zur Linderung akuter Symptome. Die Dauer der Anwendung von Canephron® N ist laut Lauer-Taxe prinzipiell nicht begrenzt.