Hausärzteverband Nordrhein: Apotheker behalten Grippeimpfstoffe ein

Funken allerdings hält nichts von dem Modellprojekt: „Impfen ist eine originäre ärztliche Aufgabe“, betont er. Leider kämen aktuell die von den Praxen bestellten Mengen an Grippeimpfstoff nicht überall vollständig an. Das kreidet Funken den Apotheken an: Sie würden ihren Kunden in diesem Jahr „aktiv“ die Grippe-Impfung anbieten, moniert er. Dabei würden sie oft auf Impfstoff zugreifen, der für die Arztpraxen vorgesehen sei. „Die Apotheken sollen die Versorgung mit Impfstoffen und Medikamenten 24 Stunden an sieben Tagen flächendeckend sicherstellen. Das ist ihre Kernaufgabe. Und das gilt auch für die Auslieferung der Grippeimpfstoffe an die Arztpraxen.“

Preis weist Vorwürfe zurück

Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, weist diese Vorwürfe entschieden zurück. Gegenüber der AZ erklärt er, dass die Hersteller die Grippeimpfstoffe wie jedes Jahr etappenweise ausliefern, die Belieferung werde in der ersten Novemberwoche abgeschlossen sein. Zudem rückt Preis die Zahlen zurecht: Bundesweit gebe es dieses Jahr 27 Millionen Impfstoffdosen, das entspreche 2,7 Millionen für Nordrhein. Im vergangenen Jahr hätten die Ärzte in Nordrhein schätzungsweise etwa 2 Millionen Grippeimpfungen durchgeführt, in den Apotheken waren es 500. In diesem Jahr werden es wohl 5.000 bis 10.000 sein. Einen Mangel an Impfstoff kann der AVNR-Chef nicht erkennen. „Am Ende werden wir wieder Hunderttausende Impfdosen übrig haben“, prognostiziert Preis.