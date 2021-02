Nordrhein: Mehr als 100.000 Grippe-Impfstoffdosen droht der Verfall

Die aktuelle Blitzumfrage des Apothekerverbands Nordrhein verdeutlicht ein bundesweites Problem: In den Apotheken an Rhein und Ruhr lagern noch insgesamt mehr als 100.000 Grippeimpfdosen im Wert von rund 1,2 Millionen Euro. Derzeit sind dort praktisch noch alle Verpackungseinheiten an Grippeimpfmitteln ausreichend vorrätig. Mit dem Ende der Impfsaison in wenigen Wochen droht allerdings der Verwurf.