Neues Apotheken-Video mit dem Motto „Voll 80er“

Am vergangenen Sonntag stellte Tenberken nun das dritte Video mit dem Titel „Weil es noch nie wichtiger war - damals wie heute“ online, diesmal unter dem Motto „Voll 80er“. Darin bekommt eine Frau mittleren Alters offensichtlich Kopfschmerzen und findet nur noch eine leere Medikamentenpackung. Beim Blick ins Smartphone ploppen Bewertungen von Arzneimittelversendern auf: „Unpersönlich, langsam und nicht aus Deutschland“, „Alle Medikamente im Internet bestellen und 1 bis 2 Werktage warten“ und: „Alles für den Profit. Auch die Umwelt und ihre Gesundheit“. Dann kommt noch eine andere Bewertung: „Apotheke vor Ort. Persönliche und kompetente Beratung direkt vor Ihrer Haustür.“ Beim Blick aus dem Fenster sieht die Dame eine Apotheke und verlässt prompt ihre Wohnung – wobei sie über Berge von DocMorris-Kartons stolpert.

Auf der Straße strahlt sie ein großes DocMorris-Plakat an: „Warum ist 2021, aber mein Rezept noch so 80er?“ lautet der Slogan. Doch die Protagonistin denkt im Hinblick auf die Bewertungen der Versender in ihrem Smartphone an Datenschutz, Lieferzeit, Umwelt und geht unbeirrt auf die Apotheke zu. Beim Betreten hört sie, wie eine Passantin sagt: „Oh mein Gott, die geht ja noch in die Apotheke – wie 80er.“ Da kommen bei der Dame Erinnerungen auf wie Rollschuhlaufen zu Discoklängen und sie lächelt dabei sehr zufrieden. Das Lächeln setzt sich auch in der Apotheke beim Kauf des Schmerzmittels fort. Die Bezahlung tätigt sie im Übrigen mit ihrer Smartwatch – was alles andere als „80er“ ist. Ein kleiner Scherz zum Schluss zaubert der Dame und dem Apotheker ein Lächeln auf das Gesicht. Am Ende des Films wird in Großbuchstaben eingeblendet: „VOLL 80ER. VOLL GEIL. AUCH DIGITAL. #WEILESNOCHNIEWICHTIGERWAR. Ihre Apotheke vor Ort.“

Nachdem Tenberken in seinem ersten Video die Bedeutung der Vor-Ort-Apotheken im Leben einer Frau vom jungen Mädchen bis zur älteren Dame dargestellt hatte und im zweiten Video die Ärzte mit ins Boot holte, geht er nun konkret auf die DocMorris-Werbung ein. Diese suggeriert, dass Papierrezepte und damit auch die Vor-Ort-Apotheken antiquiert und nur E-Rezepte und Bestellungen per Smartphone modern seien. Im Gegenzug weist er auf die Probleme hin, die mit dem Arzneimittelversand verbunden sind: Lieferzeit, Datenschutz und Umweltverschmutzung. Und zeigt mit der Bezahlung per Smartwatch, dass auch die Apotheke vor Ort durchaus modern ist.