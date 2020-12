Es war das größte zu erwartende Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr: Die EMA, die europäische Arzneimittel-Agentur, gibt grünes Licht für die Zulassung eines Corona-Impfstoffs. Mein liebes Tagebuch, ist es nicht faszinierend, was alles möglich ist, wenn große Not ist und wenn viele zusammenarbeiten! Unter dem Handelsnamen Comirnaty soll die Vakzine der Unternehmen Biontech/Pfizer vertrieben werden.

Und ab 27. Dezember soll dann auch in Deutschland, in der EU geimpft werden. Es hatte so ein bisschen was vom päpstlichen Urbi-et-orbi-Segen, als Jens Spahn stolz mit seiner „frohen Weihnachtsbotschaft“ (O-Ton-Spahn) vor die Presse trat: Am Sonntag startet die Corona-Impfung in Deutschland. Aus Rückmeldungen weiß er: „Die Impfzentren sind startklar und die Impfteams stehen. Alle wollen, dass die größte Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands ein Erfolg wird.“ Mein liebes Tagebuch, es wird einem ein bisschen warm ums Herz, wir erleben am heutigen Sonntag „einen großartigen Tag für Deutschland“, so Spahn. Sicher, es wird dauern, bis alle Impfwilligen an die Reihe kommen, bis eine ausreichend große Zahl an Menschen geimpft ist, aber jetzt geht’s los. Und die Hoffnung wächst, dass Comirnaty und ebenso die kommenden Impfstoffe der anderen Pharmaunternehmen ein Baustein sind, um uns den Weg zurück in eine neue Normalität zu führen – die alte Normalität wird es nicht mehr geben.

Ja, es hat gedauert, bis sich Bund und Länder durchgerungen haben, nun ist es möglich: Apotheken dürfen bei symptomfreien Personen Antigentests zur Feststellung einer Corona-Infektion durchführen. Was eine Apotheke dafür verlangt, liegt in ihrem eigenen Ermessen, der Verbraucher muss die Kosten selbst zahlen. Mein liebes Tagebuch, ja, es ist richtig, dass man auch Apotheken erlaubt, diese sogenannten Point-of-Care-Tests (PoC-Tests) durchzuführen. Und nein, diese Tests sind sicher keine Dienstleistung, die jede Apotheke erbringen will bzw. kann geschweige denn muss. Bevor man testen kann, ist eine Schulung notwendig, für die Apotheke sind umfangreiche Arbeitsschutzmaßnahmen vorgeschrieben. Es dürfen nur Personen getestet werden, die keine Krankheitssymptome aufweisen. Mein liebes Tagebuch, wie gesagt, sicher keine Dienstleistung für jede Apotheke. Dennoch, mittlerweile gibt es bereits einige, die testen, es gibt sogar Apotheken, die ein Drive-Thru-Testcentrum installiert haben.

Übrigens, die ABDA steht hinter dieser Dienstleistung. Sie hat bereits Arbeitshilfen (Checkliste) zusammengestellt, aus der die wichtigsten Punkte hervorgehen, die eine testende Apotheke beachten und erfüllen muss. Wichtig: Stellt eine Apotheke ein positives Testergebnis fest, ist sie verpflichtet, dieses Ergebnis sowie die Daten des Patienten an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

Das Maskenthema beschäftigt uns noch immer. Hört man sich unter Kolleginnen und Kollegen um, wie sie dieses Thema in den letzten Tagen bewältigt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, erfährt man nahezu alle erdenklichen Meinungen und Schilderungen. Mein liebes Tagebuch, es war eine in dieser Form einmalige und noch nie dagewesene Aktion, die uns unsere Bundesregierung hier beschert hat. Viele Apotheken fühlten sich „ins kalte Wasser“ geworfen, überrumpelt. Es mussten Tausende von Masken in kürzester Zeit organisiert werden. Viele Apotheken richteten extra Ausgabestellen für die Masken ein, durchs Fenster, an separaten Türen oder mit einer Art „Fast Lane“ für Masken in der Offizin. So manche Apotheken erlebten ein eher unschönes Gesicht der Kundschaft, sie lernten Masken-Schnorrer und -Schmarotzer kennen. Andere Apotheken wiederum berichten davon, dass sie viel positives Feedback von Kunden erhalten haben. Mein liebes Tagebuch, es gab und gibt alles, was man sich vorstellen kann, wie unsere Umfrage auf DAZ.online zeigte. Und in der kommenden Woche geht’s weiter – noch bis zum 6. Januar. Nach dem Dreikönigstag gibt’s dann die Masken für die Menschen aus den Risikogruppen gegen eine geringe Eigenbeteiligung von zwei Euro: Die Krankenkassen verschicken hoffentlich rechtzeitig per Post zwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Masken an die bezugsberechtigten Personen. Diese Coupons können dann in der Apotheke eingelöst und abgerechnet werden. Also, die Masken werden uns auch im neuen Jahr auf Trab halten.

Die BILD-Zeitung ist sichtlich keine Freundin von uns Apothekers. Nicht dass wir mit dem Maskentheater schon genug Mühe und Stress haben, jetzt schießt auch noch das Boulevard-Blatt gegen Apotheken und meint: „Apotheker kassieren 1,1 Milliarden zu viel“. Laut Bild sollen manche Apothekerinnen und Apotheker auch gar keine Masken abgeben oder nur Masken minderwertiger Qualität. Die BILD-Zeitung warnt beispielsweise davor, dass „sich Träger von minderwertigen KN95-Masken in Sicherheit wähnen“. Diese KN95-Masken seien nicht mit den echten FFP2-Masken gleichwertig. Es soll schon Abmahnungen an Apotheker gegeben haben, schreibt das Blatt. Falsch, mein liebes Tagebuch, laut Wettbewerbszentrale hat es Abmahnungen nicht für Apotheker, sondern für andere Verkäufer, Online-Händler oder für einen Großhändler gegeben. Und klar, BILD suggeriert den Leser:innen, die Apotheken bekämen vom Staat für jede verteilte Maske sechs Euro Vergütung, egal zu welchem Preis sie eingekauft haben. Typisch BILD, mein liebes Tagebuch, dass die Apotheken in der ersten Tranche nur eine pauschale Vergütung bekommen, die bei vielen Apotheken wohl die Kosten nicht deckt und viele Apotheken noch draufzahlen – darüber berichtet das Blatt nicht, wider besseres Wissen, wie sich herausstellte.