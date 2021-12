„Die Menschen kommen in die Apotheke, um Sozialkontakte zu haben, um Menschen zu begegnen“, erklärt Erik Tenberken, Inhaber der Kölner Birkenapotheke, den Hintergrund seines neuen Videos, das pünktlich zur Adventszeit veröffentlicht wurde. Er habe nämlich mit seinem Team festgestellt, dass viele Patient:innen ihre gleichzeitig ausgestellten Rezepte nicht auf einmal, sondern nacheinander einlösen – nur um Menschen zu treffen. Aus Arztpraxen habe er vergleichbares gehört: Menschen vereinbarten jeden Monat Termine wegen irgendwelcher Kleinigkeiten – weil sie sich nach Gesellschaft sehnen.

Und so ist laut Tenberken die Idee für die Geschichte entstanden. Es geht um eine ältere Mutter und ihre viel beschäftigte Tochter. Die Mutter löst regelmäßig über die Adventszeit ihr Rezept in ihrer Stammapotheke ein, die Tochter bestellt dort per Botendienst. Die Apotheke ist sozusagen der gemeinsame Fixpunkt. Die Mutter denkt dabei wehmütig an vergangene Jahre zurück, als sie die Zeit im Advent mit ihrer Tochter verbringen konnte. Letztlich ist es auch die Apotheke bzw. deren Bote, der nachhilft, dass sich beide an Weihnachten endlich wieder begegnen – „Weil Gesellschaft dieses Jahr das größte Geschenk ist“, endet der Spot.