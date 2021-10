Zahlen auch private Krankenversicherungen Efluelda?

Und weiter: „Verweist der Versicherer in den Bedingungen nicht auf die STIKO, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass er die Impfkosten nicht erstattet. Wer in den Tarifbedingungen keine Antwort auf seine Frage findet, sollte sich deshalb zur Klärung der Frage direkt an den Versicherer wenden“, empfiehlt der Verband der Privaten Krankenversicherung. Selbst bei einem vereinbarten Selbstbehalt müssten die Versicherten nicht unbedingt selbst für die Impfung aufkommen: In vielen Tarifen beziehe sich der Selbstbehalt explizit nicht auf Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen, was den Vorteil mit sich bringe, dass „die Grippeschutzimpfung dann auch nicht eine mögliche Beitragsrückerstattung gefährdet“.