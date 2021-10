Wie viele Dosen Efluelda gibt es?

Doch reichen die Dosen an Efluelda überhaupt? In Deutschland leben derzeit etwa 23 Millionen Menschen, die 60 Jahre alt oder älter sind. Für die angestrebte Impfquote von 75 Prozent müssten sich 17,3 Millionen Senioren gegen Grippe impfen lassen. Allerdings ist man von dieser optimistischen Impfquote ein gutes Stück entfernt. So lag die Grippeimpfquote bei ab 60-Jährigen in der Influenzasaison 2019/20 bei 38,8 Prozent – demnach hatten sich knapp neun Millionen Ältere in diesem Winter gegen Grippe impfen lassen.

Für die aktuelle Grippesaison hat sich Sanofi bei den hergestellten Impfstoffmengen an der Kalkulation und Bedarfsmeldung der STIKO mit acht bis zehn Millionen Dosen orientiert, dann aber noch einen Produktionszuschlag berücksichtigt. „Wir haben mehr als zehn Millionen Dosen Efluelda für Deutschland zur Verfügung“, erklärt Sanofi. Insgesamt stehen nach Angaben des BMG in diesem Jahr etwa 27 Millionen Grippeimpfdosen zur Verfügung, das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat, Stand 4. Oktober 2021, 22,8 Millionen Dosen freigegeben.