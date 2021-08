G-BA erlaubt Ausweichen bei Impfstoffmangel

Was ist mit der Hochdosisgrippeimpfung?

Doch was passiert, wenn der einzige Hochdosisgrippeimpfstoff von Sanofi Pasteur, Efluelda, in der kommenden Saison nicht verfügbar ist? Finden sich Ausweichmöglichkeiten auch für Efluelda in der geänderten Schutzimpfungs-Richtlinie? Derzeit nicht – was allerdings formale Gründe hat: „Die alternative Empfehlung der STIKO bei Lieferengpässen hinsichtlich des sogenannten Hochdosisimpfstoffes gegen Grippe kann der G-BA in seiner Richtlinie erst im kommenden Jahr umsetzen. Bis Ende März 2022 besteht durch eine Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums bereits der Anspruch auf den Einsatz anderer Grippeimpfstoffe. Tritt die Rechtsverordnung außer Kraft, wird der G-BA die entsprechende STIKO-Empfehlung zur Grippeschutzimpfung im Falle eines Lieferengpasses umsetzen“, erklärt der G-BA die rechtlichen Umstände.

Zur Erinnerung: Die Schutzimpfungs-Richtlinie sieht für Menschen ab 60 Jahren als Standardgrippeimpfung den Schutz mit Hochdosis-Grippeimpfstoffen vor. Die Krankenkassen erstatten demnach Efluelda – aber auch nur Efluelda. Um zu verhindern, dass ab 60-Jährige bei Efluelda-Knappheit leer ausgehen und gar nicht gegen Grippe geimpft werden, hat das Bundesgesundheitsministerium eine Verordnung erlassen, dass ab 60-jährige Versicherte auch Anspruch auf einen inaktivierten, quadrivalenten Influenza-Impfstoff mit aktueller von der Weltgesundheitsorganisation empfohlener Antigenkombination haben – also standarddosiert.