Die Schutzimpfungs-Richtline sieht als Standard-Grippeimpfung für ab 60-Jährige den Hochdosisgrippeimpfstoff – Efluelda® von Sanofi Pasteur – vor. Doch was, wenn dieser nicht verfügbar sein sollte? Dieses Thema sorgte bereits im letzten Jahr vor der Grippesaison 2021/22 für viel Wirbel und Verwirrungen. Die STIKO rät bei Nichtverfügbarkeit von Efluelda® zu anderen inaktivierten, quadrivalenten Influenza-Impfstoffen – nun gelang es dem G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss), dies so auch in der Schutzimpfungs-Richtlinie zu verankern. Die Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie machte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) am 20. Mai 2022 bekannt. In Kraft tritt sie jedoch nicht – wie meist – am darauffolgenden Tag, sondern erst zum 1. April 2023.