Will das BMG den G-BA ausbooten?

Somit wartet der G-BA auf das Ende der Verordnung, um sodann die STIKO-Empfehlung in die Schutzimpfungs-Richtlinie zu überführen. Die Krux ist nur: Nun hat das BMG erneut einen Entwurf zur Verlängerung der Sonderregel zur Grippeimpfstoffversorgung bei älteren Menschen vorgelegt. Diese Verordnung soll ein weiteres Jahr, also bis zum 31. März 2023, gelten. Das erstaunt, denn geplant war dies nicht und mit Ablauf der ersten Verordnung am 31. März 2022 wäre nun der Gemeinsame Bundesausschuss am Zug. Der wäre auch bereit, wie die DAZ auf Nachfrage erfuhr: „Der G-BA wäre darauf vorbereitet, die STIKO-Empfehlung zum 1. April 2022 – also zum ursprünglich geplanten Auslaufen der Verordnung – in die Schutzimpfungs-Richtlinie zu überführen“, erklärt eine Sprecherin des G-BA. Und weiter: „Falls die Verordnung nicht verlängert wird, wird der G-BA vor Auslaufen zum nachrangigen Einsatz der nicht primär empfohlenen Impfstoffe bei Lieferengpässen beschließen“, allerdings könne man zum jetzigen Zeitpunkt den Regelungsdetails nicht vorgreifen, so der G-BA.