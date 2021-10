Nicht genutzte Grippeimpfstoffe: So bekommen Apotheken ihr Geld zurück

Erst zu wenig Grippeimpfstoff, dann zu viel und am Ende sind die Apotheken darauf sitzen geblieben. So lautet die Kurzfassung der Grippeimpfstoffversorgung in der vergangenen Saison. Der Hintergrund ist bekannt: Das BMG hatte für die Grippesaison 2020/2021 zusätzliche Grippeimpfstoffdosen beschafft, die neben den bereits von Apotheken bestellten Dosen in den regulären Vertriebsweg gespeist wurden. Man wollte vermeiden, dass die Corona-Pandemie mit einer Grippewelle zusammentrifft und setzte auf möglichst viele Influenza-Impfungen. Corona-Vakzine gab es erst mit Beginn dieses Jahres und zunächst auch nur für Risikogruppen. Als zum Jahresende die Nachfrage aber zurückging, blieben Grippeimpfstoffe im Wert von vielen Millionen Euro in den Apotheken liegen. Allein im Bezirk Nordrhein waren es einer Umfrage des dortigen Apothekerverbandes zufolge mehr als 100.000 Grippeimpfdosen im Wert von rund 1,2 Millionen Euro.