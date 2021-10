Erstattung für nicht verimpften Grippeimpfstoff kann beantragt werden

Ab dem heutigen Mittwoch können Apotheken die Erstattung nun beantragen. Wie der NNF mitteilt, wurde im Portal ein Formular bereitgestellt. Apotheken werden gebeten, die Anträge ausschließlich online zu stellen. Das sei einfach und schnell, und helfe, die Verwaltungskosten niedrig zu halten, heißt es in der Mitteilung des NNF. Und außerdem ist es im Sinn der Apotheker, denn die Verordnung sieht vor, dass der Fonds seine Verwaltungskosten vor Auszahlung an die Apotheken in Abzug bringen muss. Das heißt: je mehr Aufwand, desto geringer die zur Verfügung stehende Auszahlungssumme.

In dem Formular können die Apotheken dann eine Eigenerklärung abgeben, wie viel Impfstoff in der vergangenen Saison bei ihnen übrig geblieben ist. Gemeldet werden muss der Netto-Einkaufspreis. Der NNF weist darauf hin, dass etwaige Rabatte oder andere Erstattungen vorher abgezogen werden müssen. Maßgeblich sei der Rechnungsbetrag. Ist alles eingetragen und abgesendet, sollen die Apotheken umgehend per E-Mail eine Eingangsbestätigung mit einer Kopie des Antrags erhalten.