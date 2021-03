Was lief schief in der Grippeimpfsaison 2020/2021?

Auch während der Coronakrise konnte diese Herausforderung nicht bewältigt werden, obwohl die Bereitschaft bei den Menschen deutlich größer war als in den Jahren zuvor, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Die Angst vor Interferenzen einer Grippeerkrankung mit einer Corona-Infektion sowie die Appelle aus der Politik und von Krankenkassen hatten zu einer erhöhten Nachfrage in der Bevölkerung geführt. Doch dann kam der Lockdown und unzählige Impftermine wurden abgesagt oder gar nicht erst wahrgenommen.

So berichtet beispielsweise eine Arztpraxis aus Schleswig-Holstein, dass sie wegen der ungewöhnlich hohen Nachfrage im September und Anfang Oktober 2020 ihre vorbestellte Menge von 110 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bereits aufgebraucht hatte und deshalb eine Warteliste mit insgesamt rund 400 Interessenten erstellte. Ende November konnte die Partner-Apotheke noch einmal Grippeimpfdosen in dieser Höhe liefern. Doch mit Eintritt des Lockdowns riss der Besuch der Impfwilligen schlagartig ab – obwohl sich das Praxispersonal mittels persönlicher telefonischer Einladungen um jeden Einzelnen bemühte. Der Kontakt nur zum Zwecke des Impfens wurde offenbar gescheut, wohl auch weil inzwischen kolportiert worden war, dass in dieser Saison eine Grippewelle ausbleibe. Nur etwa 50 Patient:innen erschienen ein zweites Mal zum Impfen.

Ausnahmeregel für Praxen

Dass es für Arztpraxen gerade während der Corona-Pandemie durchaus schwierig ist, die genaue Zahl an benötigten Grippe-Impfstoffdosen zu kalkulieren, war dem Gesetzgeber bewusst. Und so beschloss man in Berlin mit dem im Mai 2020 in Kraft getretenen zweiten Bevölkerungsschutzgesetz die Aufnahme eines Sicherheitszuschlags ins Sozialgesetzbuch V, wonach eine bis zu 30-prozentige Überschreitung der auf Sprechstundenbedarf bestellte Impfstoffmenge „gegenüber den tatsächlich erbrachten Impfungen nicht als unwirtschaftlich“ gilt (SGB V § 106b Abs. 1a).