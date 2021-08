ABDA: Sachgerechte und pragmatische Lösung

Die Abwicklung soll über den DAV laufen. Er soll den jeweils zu erstattenden Betrag durch Bescheid für jede Apotheke festsetzen. Näheres dazu, wie die Apotheken ihre Ansprüche geltend machen können sowie weitere Details zum Verfahren, soll der DAV noch festlegen.

Dittrich: „Richtiges Signal“

DAV-Chef Thomas Dittrich hatte bereits am vergangenen Dienstag erklärt, dass die Politik mit der Verordnung „das richtige Signal“ setze – „denn auch in der kommenden Grippesaison 2021/2022 werden Impfungen im Umfeld der Corona-Pandemie wichtiger denn je sein“. Er kündigte eine „detailliertere Stellungnahme“ bis zum 27. August an – nun ist sie tatsächlich auf der ABDA-Webseite zu finden.

Die Ausführungen sind denkbar knapp – denn zu kritisieren hat die ABDA kaum etwas. Sie teile die „Darstellung des Problems“ sowie „die in dem Verordnungsentwurf gegebene ursächliche Erklärung“, heißt es. Der gefundene Lösungsansatz sei „sachgerecht und pragmatisch zugleich“.

Die ABDA schreibt: „Die Regelungen sind geeignet, gegenüber den öffentlichen Apotheken ein Zeichen zu geben, dass ihr Einsatz für die Verfügbarkeit von Grippeimpfstoff gesamtgesellschaftlich gewünscht war, und dass eine ungerechtfertigte wirtschaftliche Belastung vermieden werden soll. Die ABDA sieht hierin auch ein motivierendes Zeichen für die bevorstehende Grippeimpfsaison 2021/2022“.

Auch dass die Abwicklung über den Nacht- und Notdienstfonds des DAV laufen soll, sieht die ABDA als sachgerecht an – diese Lösung unterstützt sie dementsprechend ausdrücklich.

Brutto oder netto?

Nur einen Nachbesserungsvorschlag hat die Bundesvereinigung: Um spätere Unklarheiten zu vermeiden, regt sie an, „an geeigneter Stelle in der Begründung klarzustellen, ob der im Verordnungsentwurf genannte Erstattungsbetrag von bis zu 16 Millionen Euro als Brutto- oder Nettobetrag zu verstehen ist“.

Bleibt die Frage, wie etwa Ärzte oder Großhändler den Verordnungsentwurf sehen, die mit entsprechenden Problemen zu kämpfen hatten.

Einen konkreten Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Verordnung nennt der Entwurf nicht. Nun heißt es also abwarten, wann und mit welchem genauen Inhalt sie im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.