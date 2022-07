ADAC Medical App an IhreApotheken.de angebunden

„Mit dem Ausbau der ADAC Medical App wollen wir jetzt einen Service für alle Mitglieder und Nichtmitglieder anbieten und einen raschen und unkomplizierten Zugang zu den benötigten Medikamenten bei der Apotheke der Wahl ermöglichen. Wer unseren Apothekenservice nutzt, spart in der Regel Zeit und unnötige Wege“, so ADAC Vorstand Dieter Nirschl.

Auch das Einlösen von E-Rezepten soll möglich sein. Die Patient:innen können dabei wählen, ob die Lieferung per Botendienst direkt nach Hause gebracht werden oder in der gewählten Apotheke abgeholt werden soll – laut Mitteilung ist das in der Regel noch am selben Tag möglich. Das neue Angebot soll für alle Nutzerinnen der App, ob ADAC-Mitglied oder nicht, kostenfrei sein.