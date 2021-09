Apothekenthemen bei vielen wichtig für die Wahlentscheidung

Übermorgen ist Bundestagswahl. Die Wahlentscheidung fällt vielen in diesem Jahr besonders schwer. Vieles ist unklar. Alle loben die Apotheken über den grünen Klee für ihren Einsatz in der Pandemie. Konkrete Zugeständnisse fehlen jedoch. Auch in den Wahlprogrammen sind die Apotheken – euphemistisch ausgedrückt – nur zurückhaltend bedacht. Die deutlichsten Bekenntnisse zur inhabergeführten Apotheke mit der Struktur, wie wir sie kennen, und die konkretesten Ideen kommen vor allem von den Rändern des politischen Spektrums, besonders von den Linken. Die Parteien, die der Mitte zuzuordnen sind, bleiben jedoch vage.

DAZ-Autor Dr. Thomas Müller-Bohn bringt es in seinem Kommentar auf den Punkt: „Alles erscheint weich wie Butter. Im Großen mag dahinter das Kalkül stecken, dass heute niemand weiß, mit wem er morgen in einer Koalitionsverhandlung sitzen könnte. In der Apothekenwelt führt das zur weitgehenden Unverbindlichkeit der Aussagen.“