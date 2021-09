Beeinflussen Apothekenthemen Ihre Wahlentscheidung?

Der Bundestagswahlkampf geht in den Endspurt. Viele Briefwähler:innen haben ihre Wahl vermutlich schon getroffen, für alle anderen stellt sich noch die Frage, wo sie ihr Kreuzchen setzen. Was die Apothekenthemen betrifft, lässt sich zusammenfassend vor allem eines sagen: „Nix Gwiss woass ma ned.“ Diesen Satz, der wörtlich mit „nichts Gewisses weiß man nicht“ zu übersetzen ist, wird dem Münchner Original Joseph Huber, dem „Finessensepperl“, zugeschrieben. In manchen Teilen Bayerns sagt man ihn heute noch, wenn man entweder wirklich nichts Gewisses weiß oder sich nicht festlegen will. Auf die Positionierung der Parteien trifft wohl letzteres zu. DAZ-Autor Dr. Thomas Müller-Bohn bringt es in seinem Kommentar auf den Punkt: „Alles erscheint weich wie Butter. Im Großen mag dahinter das Kalkül stecken, dass heute niemand weiß, mit wem er morgen in einer Koalitionsverhandlung sitzen könnte. In der Apothekenwelt führt das zur weitgehenden Unverbindlichkeit der Aussagen. Alle Parteien loben die Apotheken für ihre großartigen Leistungen in der Pandemie. Bestenfalls folgt dann eine Ankündigung, die Apotheken stärken zu wollen. Doch es bleibt nebulös und unbestimmt, wie das geschehen soll.“