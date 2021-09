Alles weich wie Butter

In der Pandemie haben sicher noch mehr Menschen als zuvor die Bedeutung der wohnortnahen Versorgung zu schätzen gelernt und spätestens in der Pandemie dürfte vielen deutlich geworden sein, dass eine solche Versorgung nicht selbstverständlich ist. Wenn die Politiker die Apotheker für ihren Einsatz loben, warum machen sie daraus kein Thema für den eigenen Wahlkampf? Das könnte so ein bisher vernachlässigtes Argument sein, das sehr viele betrifft und einen neuen Impuls setzt, den die Parteien so dringend suchen. Doch obwohl dieser Gedanke wegen der Pandemie so nahe liegt, geschieht es nicht.