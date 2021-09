Jahrzehntelang wurde Deutschland fast immer von einer „Volkspartei“, also CDU/CSU oder SPD, gemeinsam mit einem kleineren Partner regiert. Zunächst war das immer die FDP, 1998 kamen dann das erste Mal die Grünen ins Spiel. 2005 ging die Rechnung „ein großer plus ein kleiner“ dann nicht mehr auf, genau wie 2017 und nach der aktuellen Bundestagswahl 2021. Dass das bewährte Schema nicht mehr zuverlässig funktioniert, ist der Schwäche der „Großen“ geschuldet. Von Ergebnissen jenseits der 40 Prozent, die früher eher die Regel als die Ausnahme waren, können sie aktuell nur träumen. Die Regierungsbildung ist also komplexer geworden. Denn abgesehen von einer großen Koalition, die es in der Geschichte der Bundesrepublik bis 2005 übrigens nur einmal gab, seitdem aber dreimal, sind auch in diesem Jahr nur noch Regierungsbündnisse möglich, die aus mindestens drei Parteien bestehen. Nachdem sich Union und SPD nach den ersten Hochrechnungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, konnte sich die SPD schließlich leicht absetzen. Sie ist dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge mit 25,7 Prozent der Zweitstimmen nun stärkste Kraft und wird 206 Sitze im Bundestag beanspruchen können. Die Union kommt lediglich auf 24,1 Prozent und somit 196 Sitze. Die Grünen erreichen 14,8 Prozent und kommen auf 118 Abgeordnete, für die FDP votierten 11,5 Prozent, was den Liberalen 92 Sitze verschafft. Die AfD kommt auf 10,3 Prozent und 83 Sitze. Die Linke erreicht zwar nur 4,9 Prozent der Zweitstimmen, erhält aber durch die Grundmandatsklausel dennoch 39 Sitze im Parlament.